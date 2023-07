Der 5-minütige Oppenheimer-Trailer könnte Ihre Erwartungen noch weiter steigern

HQ

Christopher Nolan weiß, dass es normalerweise einen großen Hype um seine Filme gibt und dass viele mehr als bereit sind, ziemlich viel zu bezahlen, um sie in IMAX zu sehen. Das hat ihn nicht davon abgehalten, die ersten Minuten einiger von ihnen kostenlos zu veröffentlichen, und viele dachten wahrscheinlich, dass Oppenheimer heute in diese Reihen eingereiht ist.

Da Universal einen sogenannten "Opening Look" für Oppenheimer veröffentlicht hat, handelt es sich eigentlich um einen 5-minütigen Trailer, der uns im Grunde einen schnellen Überblick darüber gibt, was wir von der Szene erwarten können, sowohl in Bezug auf Action, Drama als auch Humor. Nicht, dass ich mich beschwere, wenn es weiterhin sehr spannend aussieht.

Welcher Film wird nächste Woche zu sehen sein: Barbie, Oppenheimer oder beide?