Der 40-jährige Cal Crutchlow wurde von Honda angerufen, um Zarco zu ersetzen: "Das wird das Schwierigste sein, was ich je in meinem Leben gemacht habe."

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Cal Crutchlow wurde von Honda als Ersatz für Johann Zarco bestätigt, während er sich von seinem schrecklichen MotoGP-Unfall beim Katalanischen GP in Montmeló am 17. Mai erholt, bei dem er Verletzungen am vorderen und hinteren Kreuzband sowie am medialen Meniskus sowie an einem kleinen Wadenbeenriss im Knöchelbereich erlitt. Crutchlow wird Zarco an diesem Wochenende beim Großen Preis von Italien in Mugello ersetzen.

Die Wahl des britischen Crutchlow war überraschend, da der 40-Jährige 2020 seine professionelle reguläre Rennkarriere beendete und seitdem bis 2025 als Testfahrer für Yamaha tätig war und 2023 zum letzten Mal beim Großen Preis von Japan in der MotoGP antrat. Zwischen 2015 und 2020 fuhr Crutchlow für Honda LCR, erreichte 12 Podestplätze und drei Siege, doch seine Inaktivität und sein Alter könnten eine Herausforderung darstellen. Zunächst lehnte der englische Fahrer das Angebot ab, Zarco zu ersetzen, das ihm nur einen Tag nach dem Unfall des Franzosen angeboten wurde.

"Ich habe zunächst nein gesagt, weil ich schon sehr, sehr lange nicht mehr auf dem Motorrad war", sagte Crutchlow zu MotoGP. "Ich ging nach Hause, und meine Frau fragte, ob sie dich angerufen haben? Ich sagte ja. Und sie sagte: 'Nun, sie haben mich zuerst angerufen', um im Grunde um Erlaubnis zu fragen! Sie sagte: 'Warum machst du es nicht? Ich habe auch darüber nachgedacht."

"Es gibt viele Gründe, es nicht zu tun! Aber jetzt habe ich ja gesagt. Ich bin voll und ganz engagiert. Ich weiß, dass es wahrscheinlich das Schwierigste sein wird, was ich je in meinem Leben gemacht habe", sagte er und gab zu, dass er "körperlich fit ist, aber ich bin nicht motorradfit" und nach jeder Sitzung besser werden will, weil er "mit Sicherheit" weiß, dass er "bei weitem nicht mit den anderen Jungs mithalten kann".

"Ich habe absolut keine Erwartungen. Solange ich mich und mein Gefühl mit dem Motorrad verbessern kann, werde ich glücklich sein." Der Große Preis von Italien in Mugello findet am Sonntag, den 31. Mai, um 14:00 Uhr MESZ, 13:00 Uhr BST statt.