Der 4. Mai ist für Epic Games und Steam früh gekommen

Morgen ist der 4. Mai, und er gibt Star Wars-Fans eine neue Serie von Disney+ in Tales of the Empire sowie einige andere Goodies, die sie genießen können. Wenn Sie Ihre Spielebibliothek mit einigen Star Wars-Titeln füllen möchten, sollten Sie sich auch den Epic Games Store und die Steam-Verkäufe ansehen.

Es gibt ähnliche Angebote auf beiden Marktplätzen, wobei Epic und Steam zum Beispiel Lego Star Wars: The Skywalker Saga für 9,99 £ anbieten, aber Steam hat Zugriff auf die breitere Bibliothek von Titeln. Star Wars: Knights of the Old Republic und seine Fortsetzung kosten jeweils 2,12 £, und Sie können auch einige neuere Titel wie Star Wars: Dark Forces Remaster mit 30 % Rabatt erwerben.

Lass es uns wissen, wenn du neue Spiele für den Star Wars Day kaufst. Schauen Sie sich die Steam- und Epic-Verkäufe hier und hier an.