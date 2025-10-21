Der 29-jährige Schachgroßmeister Daniel Naroditsky, ehemaliger Junioren-Weltmeister und beliebter YouTuber, ist unerwartet gestorben

HQ

Die Welt des Schachs steht unter Schock nach dem Tod von Daniel Naroditsky, einem Großmeister, der mehrere Titel gewann und für seine YouTube- und Twitch-Kanäle bekannt war, auf denen er Schachtechniken und -strategien lehrte. Er war nur 29 Jahre alt.

Das Charlotte Chess Center gab am Montagnachmittag den unerwarteten Tod von Naroditsky bekannt, ohne die Todesursachen zu nennen und um Privatsphäre für Daniels Familie zu bitten. "Daniel war ein talentierter Schachspieler, Kommentator und Pädagoge und ein geschätztes Mitglied der Schachgemeinschaft, das von Fans und Spielern auf der ganzen Welt bewundert und respektiert wurde."

Naroditsky, geboren in Kalifornien als Sohn von Einwanderern aus der Sowjetunion, lernte im Alter von sechs Jahren Schach spielen und gewann 2007 im Alter von nur 11 Jahren die Jugendweltmeisterschaft. Er war konstant in den Top-Rängen der Chess.com und Lichess.org vertreten und gehörte zu den Top 200 der FIDE der Welt, darunter unter den Top 15 der USA im klassischen Schach und die Nummer 18 der Welt im Blitzschach.

Naroditsky, der den Spitznamen Danya trug, genoss es auch, anderen Schach beizubringen. Er schrieb sein erstes Buch im Alter von nur 14 Jahren und schrieb Kolumnen für das Chess Life Magazine und die New York Times mit Schachrätseln, die auf echten Partien basieren. Im Jahr 2020 erstellte er einen YouTube-Kanal, der 486.000 Abonnenten hatte. Das letzte Video wurde erst vor zwei Tagen veröffentlicht.