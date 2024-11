Der 23-jährige Dalton Knecht glänzt bei den Lakers und stellt einen bemerkenswerten Rekord für einen Rookie auf

HQ

Dalton Knecht ist der Mann der Stunde bei den Los Angeles Lakers. Der 23-jährige Rookie, der letztes Jahr in der NCAA-Division für Tennesee spielte, hat im vergangenen Oktober sein NBA-Debüt gegeben, nachdem er im NBA-Draft an 17. Stelle ausgewählt wurde.

In jedem Spiel, das er bisher bestritten hat, übertraf er seine persönliche Bestmarke und erreichte am 19. November letzten Jahres seinen Höhepunkt, als er 37 Punkte erzielte, darunter neun Dreier, ein Rekord für die meisten Dreier in einem einzigen Spiel eines NBA-Rookies, gleichauf mit Keyonte George (2024), Yogi Ferrell (2017) und Roddy Beaubois (2010).

Tatsächlich sind neun nicht weit entfernt von der höchsten Anzahl an 3-Punkten, die jemals von einem Lakers-Spieler erzielt wurden, nämlich 12 Dreier, die Kobe Bryant im Jahr 2003 erzielte.

Die Lakers gewannen mit 124:118 gegen die Utah Jazz in einem Spiel, das für den NBA Cup zählt und größtenteils von den Lakers dominiert wurde, obwohl sie am Ende einen Vorsprung von 25 Punkten auf nur 6 Punkte kassierten, wobei LeBron James am Ende den Tag rettete.

Knechts sofortige Ergebnisse stehen im Kontrast zu Bronny James' Schwierigkeiten, sich an die NBA anzupassen, und er wurde in die G-League geschickt. LeBrons Sohn wird mit den Lakers nur in der Crypto Arena spielen, wo sie derzeit noch kein Spiel verloren haben.