Der 23 Jahre alte RPG-Klassiker Neverwinter Nights hat gerade eine neue Erweiterung bekommen

HQ

Nach mehr als zwei Jahrzehnten seit seiner Veröffentlichung würde man wahrscheinlich nicht erwarten, dass ein DLC für ein Spiel wie Neverwinter Nights herauskommt. Dank der unermüdlichen Arbeit seiner Community und insbesondere eines Mitglieds gedeiht das Spiel auch heute noch auf seine eigene Weise.

Dieses Mitglied ist Luke Scull alias Alazander in der Welt von Neverwinter Nights. Scull hat gerade die Erweiterung Doom of Icewind Dale veröffentlicht, einen DLC, der von PC Gamer entdeckt wurde und 10-15 Stunden neue Inhalte in Form von Quests, Gebieten und mehr zum Erkunden bietet.

Die Erweiterung setzt die ursprüngliche Geschichte des Basisspiels fort und ist die erste geplante Erweiterung einer Serie, wenn ihr also am Ende von Doom of Icewind Dale noch mehr wollt, macht euch keine Sorgen, denn es sind noch mehr Inhalte auf dem Weg.