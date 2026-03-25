Der 20-jährige Martín Landaluce rächt Alcaraz und schreibt Geschichte bei den Miami Open

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Martín Landaluce ist der Überraschungsüberrascher bei den Miami Open, nachdem er Sebastian KordA beim Achtelfinale der Miami Open besiegt hat, einen Satz zurückgeholt und einen Matchball rettete, um ihn schließlich in zweieinhalb Stunden mit 2:6, 7:6(6), 6:4 zu schlagen.

Mit 20 Jahren ist es der weiteste Fortschritt in einem ATP-Event irgendeiner Kategorie, geschweige denn bei einem Masters 1.000; er wurde der erste 2006 geborene Spieler, der unter die letzten acht einer Masters-1.000-Kategorie kam, sowie der am niedrigsten platzierte Spieler (Platz 151 weltweit, als er das Turnier in der Qualifikationsrunde begann), der bei den Miami Open seit Jim Grabb 1994 so weit gekommen ist.

Landaluce, der hauptsächlich auf der Challenger Tour gespielt hat, wo er zwei Titel gewann, zuletzt in Orléans im September 2025, hat nur sechs Matches im ATP-Circuit gewonnen, davon vier bei den Miami Open 2026, darunter drei Top-50-Spieler: Luciano Darderi, Karen Khachanov und Sebastian Korda.

Landaluce "rächt" Carlos Alcaraz, der letzten Sonntag von Korda besiegt wurde, und wird heute Abend spätestens um 20:00 Uhr MES, 19:00 GMT, gegen Jiri Lehecka antreten.