Der 17-jährige Moïse Kouamé wird der jüngste Matchwinner bei Roland Garros seit 1991

HQ

Moïse Kouamé, geboren am 6. März 2009, ist der jüngste Spieler, der jemals ein Grand-Slam-Hauptfeld gewonnen hat (niemand, der 2008 oder später geboren wurde, hat ein Spiel im Hauptfeld gewonnen), außerdem der jüngste Roland Garros Matchwinner seit Dinu Pescariu 1991 und der jüngste bei einem Major seit Bernard Tomic. der bei den Australian Open 2009 16 Jahre alt war.

Kouamé, der auf Platz 318 der Welt steht, besiegte die 37-jährige und aktuelle Weltranglisten-46 Marin Cilic mit 7:6(4), 6:2, 6:1, die 2018 mit Platz 3 einen Karrierebestwert erreichte und 2022 das Halbfinale erreichte.

Die französischen Fans freuen sich auf ein mögliches neues Talent in ihrer Heimat Roland Garros. Kouamé hat bereits zwei ITF World Tennis Tour-Turniere gewonnen und sich mit 16 Jahren für das ATP 250 in Montpellier im Februar qualifiziert. Seinen ersten Sieg errang er auch bei einem Masters-1000-Turnier im März bei den Miami Open, bei dem er Zachary Svajda besiegte.