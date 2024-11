Der 17-jährige Luke Littler schockiert die PDC: Er wird die Welt des Dartsports für Jahrzehnte dominieren

HQ

Luke Littler baut seinen Status als einer der besten Dartspieler der Welt mit einer beispiellosen Debütsaison aus, in der der siebzehnjährige Engländer in einem Jahr 10 Titel gewonnen hat.

Am vergangenen Sonntag gewann Littler seinen ersten Grand Slam of Darts Titel, nachdem er den 39-jährigen Martin Lukeman mit 16:3 besiegt hatte. Ein schockierend einfacher Sieg, viel kürzer als das vorherige Halbfinale, das er gegen den 53-jährigen und zweifachen Weltmeister Gary Anderon mit 16:15 spielte.

Für Littler ist es die erste Saison außerhalb des Jugend-Circuits und er ist neben Phil Taylor, Michael van Gerwen und Peter Wright bereits einer von nur vier Dartspielern in der Geschichte der PDC, die mindestens 10 Titel in einem Kalenderjahr gewonnen haben.

Zu diesen Titeln gehören die Premier League und das World Series Final. In seinem kurzen Alter ist er die Nummer 5 der Welt. "In diesem Jahr stehen noch weitere Ranglistenturniere an, also kann ich hoffentlich noch ein bisschen höher als die Nummer fünf kommen!", sagte er, nachdem er mehr als 1 Million Pfund gewonnen hatte.

Weitere beeindruckende Statistiken aus seiner Debütsaison, die von Darts-Experte Chris Hammer von SportingLife zur Verfügung gestellt wurden, umfassen 139 Siege in 181 Spielen in dieser Saison und 747 180er, mehr als jeder andere in diesem Jahr.

Letztes Jahr wurde er zu einer Berühmtheit, als er das Finale der PDC World Darts Championship erreichte, dem prestigeträchtigsten Dartsturnier der Welt, das jedes Jahr zwischen Dezember und Januar ausgetragen wird. Niemand hatte erwartet, dass er so weit kommen würde, nachdem er sich dank seines Sieges zum Jugendweltmeister 2023 qualifiziert hatte.