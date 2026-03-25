Der 15-jährige Cristiano Ronaldo Jr. trainiert heute bei Real Madrid – ein "Test", um in die Akademie aufgenommen zu werden

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Cristiano Ronaldo Jr. wurde beim Training mit den Jugendmannschaften von Real Madrid gesehen und könnte in Zukunft dem Jugendsystem von Real Madrid beitreten, berichtet The Athletic. Der 15-Jährige, Sohn der Real-Madrid-Legende Cristiano Ronaldo, trainiert derzeit für die Jugendakademie von Al Nassr, dasselbe Team wie das seines Vaters in der saudischen Pro League, doch das Training dieser Woche in Madrid wird als Test gesehen, ob er zu Real Madrids "La Fábrica" wechseln kann.

Ronaldo Jr. wird im Juni 16, sodass er nächste Saison für die Jugendmannschaften von Real Madrid spielberechtigt wäre. Seine Zukunft wird jedoch wahrscheinlich von der seines Vaters abhängen, da Ronaldo Senior noch bis 2027 bei Al-Nassr unter Vertrag steht und der saudische Klub den jungen Stürmer ebenfalls als Produkt seiner eigenen Akademie behalten möchte.

Cristiano Ronaldo Jr., der auch für Juventus und Manchester United spielte, spielt als Stürmer und rechter Flügelspieler und hat bereits sein Debüt für die portugiesischen U-16-Teams gegeben, in den Fußstapfen seines Vaters. Seine Zukunft ist noch nicht festgelegt: Ronaldo Sr. sagte einmal, sein Traum sei es, an der Seite seines Sohnes zu spielen, aber mit 41 Jahren läuft seine aktive Zeit ab. Cristiano Ronaldo, der derzeit verletzt ist, wird diese Woche bei den Freundschaftsspielen gegen Portugal nicht zum Einsatz kommen, aber es wird weiterhin erwartet, dass er bei der Weltmeisterschaft 2026 dabei ist.

Weiterführende Literatur: Cristiano Ronaldo kauft 25 % des Anteils an UD Almería, dem zweitklassigen Verein in Andalusien.