Der 14. Doktor ist ein sehr, sehr vertrauter

Wir wussten seit einiger Zeit, dass Jodie Whittaker als Doktor in Doctor Who zurücktritt und dass Ncuti Gatwa (Sexualerziehung) in Zukunft in die Rolle schlüpfen würde. Aber nach Whittakers letztem Ausflug geschah etwas ziemlich Überraschendes, da die BBC eine zusätzliche Amtszeit als Doktor vorgesehen hat, bevor Gatwa die Zügel übernimmt.

Spoiler-Alarm für alle, die die neueste Folge von Doctor Who noch nicht gesehen haben!

Nachdem sich Whittakers 13. Doktor regeneriert hatte, war es niemand anderes als David Tennant, der der 14. Doktor wurde und die Rolle übernahm, für die er während seiner Zeit als 10. Doktor sehr berühmt geworden ist.

Im Gespräch mit BBC News hat Tennant darüber gesprochen, in die Rolle zurückzukehren, mehr als ein einfacher Cameo, als offizieller Arzt, der in drei ganzen Episoden existiert, die 2023 debütieren sollen.

"Was für eine schöne, schöne Sache, etwas wieder zu besuchen, das so eine wunderbare, glückliche, bedeutende Zeit in meinem Leben war." Tennant fuhr fort: "Du gehst mit einer ganzen Mischung von Emotionen davon aus, und eine davon ist Traurigkeit und Bedauern. In der Lage zu sein, das noch einmal zu überdenken und einen weiteren Schuss zu bekommen, war von Anfang bis Ende eine totale Freude."

Wann Gatwa die Rolle übernehmen und der 15. Doktor werden wird, erwarten wir im November 2023 mehr darüber.