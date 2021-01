DEP20 wählt Iron Harvest zum besten deutschen Spiel 2020

You're watching Werben

Update, 22. Januar 2021, 10:30 Uhr:

Uns ist in dieser Nachricht ein peinlicher Fehler unterlaufen. Die Preisverleihung haben wir mit der des Deutschen Computerspielpreises (DCP) verwechselt, allerdings handelt es sich hierbei natürlich um den Deutschen Entwickler preis. Wir bitten um Entschuldigung und haben die Meldung nachträglich korrigiert.

Aktualisierte Meldung:

Die Kollegen von Rocketbeans haben am Abend die Preisverleihung zum Deutschen Entwicklerpreis 2020 ausgetragen. Das Bremer Studio King Art Games hat mit ihrem Strategiespiel Iron Harvest drei Preise in den Kategorien Game Design, Sound und die Auszeichnung zum besten deutsche Spiels erhalten. Das Team wurde von der Jury außerdem als besten deutsches Studio geehrt.

Through the Darkest of Times, das Spiel, das die Sozialadäquanzklausel 2018 erfolgreich auf Videospiele hat anwenden können, konnte die 76-köpfige Jury ebenfalls von sich überzeugen. Der Titel von Paintbucket Games sicherte sich die Preise für Story und Indie Game. Der Innovationspreis der Stadt Köln ging an einen Titel Jessika, der sich ebenfalls mit Nationalsozialismus beschäftigt. Die Entwickler TriTrie Games kommen aus Köln.

Das beste Mobile Game haben smpl Games aus Berlin mit ihrem Titel High Rise geliefert. Der beste deutsche Publisher von 2020 war Assemble Entertainment aus Wiesbaden, entschied die Jury. Mit dem Standalone-Add-On Spellforce 3: Fallen God sicherte sich Grimlore Games aus München den Preis für die beste Grafik. Am meisten freuen sich die Juroren und Jurorinnen auf Everspace 2 vom Entwickler: Rockfish Games aus Hamburg, das erst diese Woche ins Early Access abgehoben ist. Ubisofts Anno-Serie konnte den Dauerbrenner-Award mit nach Hause (Mainz/Düsseldorf) nehmen.

Der Deutsche Computerspielpreis 2020 wird unterstützt vom Land Nordrhein-Westfalen, der Film und Medienstiftung NRW, der KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH. Auf Seite der Videospiele beteiligen sich Making Games, Ubisoft und der Verband der deutschen Games-Branche finanziell.