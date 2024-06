Denzel Washingtons fünf Top-Leistungen

HQ

(5) Zäune (2016)

Als August Wilsons großartiges Stück über die Familie Maxson verfilmt werden sollte, beschloss Denzel, selbst den Regiestuhl zu übernehmen und gleichzeitig (wie am Broadway) die Hauptfigur Troy zu verkörpern, dessen Einblicke in sein eigenes Leben und das Leben im Pittsburgh der 1950er Jahre eine fantastische Charakterstudie ergeben. Denzel spielt Troy auf eine Weise, wie es nur wenige andere Schauspieler geschafft hätten. Flüchtig verletzlich, aber treu und stark, projiziert er seine eigenen Schwächen auf seinen erwachsenen Sohn Cory in einem Film, der vor phänomenaler Schauspielerei nur so strotzt.

(4)

Malcolm X (1992)

In Spike Lees bemerkenswertem Biopic über den umstrittenen Anführer der nationalistischen Black-Power-Organisation Nation of Islam liefert Denzel eine unglaubliche Leistung ab und zeigt seine Bandbreite und Präsenz. Washington wurde für die Rolle (Oscar) nominiert, gewann aber nie, was er natürlich hätte tun sollen.

(3)

Er hat Spiel (1998)

Dieser gescheiterte, egoistische, egozentrische Vater, der während eines erzwungenen Sonderurlaubs aus dem Gefängnis die Entscheidung seines Starsohnes über die College-Wahl an einem Wochenende beeinflussen will, ist eine Rolle, die Denzel so überzeugend spielt, dass ich nicht glaube, dass der Film selbst ohne ihn (überhaupt) funktioniert hätte. Er trägt Spike Lees fantastisches Basketball-Drama komplett auf seinen Schultern und spielt die Figur des Jake Shuttlesworth auf absolut unglaubliche Weise.

(2)

Mann in Flammen (2004)

Selbstmörderisch, gebrochen und nach zwei Jahrzehnten geheimer Spionagemissionen gewissenhaft einer Art ewigem Höllenfeuer ausgeliefert. Denzels Interpretation der Figur des John Creasy ist stark, verletzlich und es gibt eine Zerbrechlichkeit unter der undurchdringlichen Oberfläche, die ihn auf eine Weise menschlich macht, wie es nur wenige andere Attentäter in der Geschichte des Kinos waren. Die Art und Weise, wie Denzel Pita unter die Haut gehen lässt und wie er in diesem erstaunlichen Film mit kleinen, strengen Mitteln die größten Emotionen ausdrückt - ist so unvernünftig gekonnt gemacht.

DENZELS BESTE SCHAUSPIELERISCHE LEISTUNG:

(1)

Tag der Ausbildung (2001)

Der Oscar, den Denzel für die Rolle des Alonzo gewann, bleibt der wohlverdienteste aller Zeiten, denn seine Interpretation dieses schleimigen, korrupten, manipulativen Drogenpolizisten ist auf eine Art und Weise faszinierend, wie es nur extrem wenige schauspielerische Leistungen jemals sind. Es gibt viele Schlüsselszenen in diesem brillanten, genialen Thriller, die mir immer noch die Haare auf den Unterarmen aufstellen lassen, immer noch Momente, in denen Denzels Alonzo sich so unwohl fühlt, dass ich schaudere.