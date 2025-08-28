Denzel Washington sagt, er schaue keine Filme mehr

HQ

Denzel Washington hat sich nie gescheut, seine Meinung zu sagen, und in den letzten Jahren hat er immer offener über seine Desillusionierung von Hollywood gesprochen. Der zweifache Oscar-Preisträger, der oft als einer der besten männlichen Schauspieler seiner Generation gefeiert wird, ist nun noch einen Schritt weiter gegangen und hat erklärt, dass er des Mediums Film völlig überdrüssig ist. Der Schauspieler erklärte, dass er keine Lust mehr habe, Preisverleihungen wie die Oscars zu verfolgen und ihre kulturelle Bedeutung in der heutigen Welt abzutun. Er hat auch das abgetan, was er als die erstickende Atmosphäre der Cancel Culture und die sogenannte "Woke-Welle" ansieht, die Hollywood seiner Meinung nach gelähmt hat. Aber sein vielleicht überraschendstes Eingeständnis ist, dass er überhaupt keine Filme mehr schaut – nicht einmal in seiner Freizeit.

In einem Interview mit GQ sagte Denzel: "Ich schaue keine Filme, Mann. Das tue ich wirklich nicht. Ich bin nur ehrlich zu dir! Ich schaue keine Filme! Ich gehe nicht ins Kino. Ich schaue keine Filme.... Ich habe genug von Filmen. Ja", sagte Washington unverblümt.

Für Fans, die ihn als Kinolegende sehen, mag dies ein Schock sein. Schließlich hat Washington seine Karriere auf unvergesslichen Auftritten in Filmen wie Training Day, Malcolm X, Glory und der Equalizer-Serie aufgebaut. Doch für den Schauspieler selbst scheint die Magie des Kinos längst verblasst zu sein.

Stimmen Sie Washington zu? Fehlt dem modernen Film die Magie von früher?