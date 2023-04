Denzel Washington kehrt im letzten Kapitel der The Equalizer-Serie zurück

Während die meisten Denzel Washington für seine Dramarollen kennen, ist der berühmte und hochgelobte Schauspieler auch der Hauptdarsteller hinter einer der besten Actionserien der letzten Zeit, The Equalizer. Die Action-Saga, die ursprünglich 2014 mit dem ersten Film der Reihe begann, soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, wenn Washington als Robert McCall in The Equalizer 3 zurückkehrt.

Da der Film am 1. September in die Kinos kommen soll, hat Sony Pictures nun den Trailer für den Film veröffentlicht, der uns eine Vorstellung von der Art von Action gibt, die er bieten wird.

Was die Handlung für diesen Film betrifft, so lautet die grundlegende Zusammenfassung, dass McCall sich in Süditalien befindet, nur um festzustellen, dass seine Freunde unter der Kontrolle lokaler Verbrecherbosse stehen, was bald außer Kontrolle gerät und die Actionfigur eingreift, um diejenigen zu beschützen, die ihm wichtig sind.