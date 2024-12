Denzel Washington ist offiziell Minister

HQ

Der Schauspieler Denzel Washington hat sich vor kurzem taufen lassen und gestern in New York City seine Predigtlizenz erhalten. Er ist derzeit noch nicht ordiniert, aber da er jetzt eine Taufurkunde und eine Pfarrerlizenz hat, kann er es später werden.

Die Veranstaltung fand in der Kelly Temple Church of God in Christ in Harlem statt (via Today), wo sie auch live auf Facebook gestreamt wurde. Denzel Washington hat in der Vergangenheit über Religion gesprochen und sagte bei der Veranstaltung: "In einer Woche werde ich 70. Es hat eine Weile gedauert, aber ich bin hier."

Washington spielte zuletzt in Gladiator 2 mit und hat mehrere Projekte geplant, darunter Black Panther 3. Wir müssen sehen, ob er neben seiner schauspielerischen Tätigkeit auch noch ministerielle Aufgaben zu erledigen hat.

