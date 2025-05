Denzel Washington hört sich laut A$AP Rocky viele neue Rapper an

HQ

In der kommenden Spike-Lee-Adaption von Akira Kurosawas High and Low, Highest 2 Lowest, wird A$AP Rocky gegen Denzel Washington antreten. Dies ist eine von Rockys ersten großen Filmrollen, aber er verriet gegenüber Variety, dass er keine Nerven hatte, als er gegen Denzel vor der Kamera antrat.

Die beiden fanden schnell eine Beziehung zueinander, wobei Rocky herausfand, was der legendäre Schauspieler hört, wenn er nicht gerade klassische Sprüche und Monologe hält. "Yo, Denzel spielt mehr Memphis-Rap als jeder andere, den ich kenne." sagte Rocky. "Er sagte nur: 'Okay, also womit fickst du, Junge?' [Ich denke,] »Wie bitte?« "

"Ich habe versucht, ganz oldschool zu klingen und scheiße wie: 'Ich mag Slick Rick...' und er sagte: 'Oh, ich ficke natürlich mit Rick. Rick der Herrscher." Dann fing er an, Nas Texte aus dem Nichts zu sagen. Dann Pac, dann DMX, und dann fängt er an, über die jungen Katzen zu sprechen", fuhr er fort. "Moneybagg Yo, NLE Choppa, NBA YoungBoy und diese Jungs. Ich dachte mir: 'Was macht dieser Mann da?!' Aber ich bin dafür hier, als würde ich damit ficken. Ich war schockiert. Er ist ein OG. Man würde erwarten, dass er den ganzen Tag Miles Davis hört. Nein, er sagte: 'Wirf NLE Choppa an'."

Wenn du dich also jemals auf einer Hausparty mit Denzel Washington wiederfindest und ihn mit etwas Musik beeindrucken möchtest, hier ist der Start für deine Playlist.

