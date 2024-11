Denzel Washington behauptet, dass Black Panther 3 einer seiner letzten Filme sein wird

HQ

Vor ein paar Jahren, vor seinem frühen Tod, wurde vonBlack Panther Chadwick Boseman enthüllt, dass der legendäre Schauspieler Denzel Washington während einiger der dunkelsten Phasen seiner frühen Karriere tatsächlich seine Bemühungen an der Schauspielschule bezahlt und finanziert hat. Dies führte zu einer Rede von Boseman, in der er sagte : "Es gibt keinen Black Panther ohne Denzel Washington", sowohl in Bezug darauf, wie er Boseman geholfen hat, der Schauspieler zu werden, der er war, als auch wegen der Fortschritte und Errungenschaften, die Washington im Laufe seiner Karriere gemacht hat, um den Grundstein für afroamerikanische Filmemacher und Stars zu legen.

Seit diesem erstaunlichen Moment ist Boseman leider an den Folgen eines langen Kampfes gegen den Krebs gestorben, aber es sieht so aus, als würden sein ehemaliger Regisseur Ryan Coogler und sein ehemaliger Mentor Washington zusammenkommen, um das Vermächtnis von Black Panther fortzusetzen.

In der australischen Show Today erklärte Washington, dass Coogler eine Rolle für ihn in Black Panther 3 schreibt und dass es wahrscheinlich eine seiner letzten Rollen sein wird.

"Für mich geht es um die Filmemacher. Gerade an diesem Punkt meiner Karriere bin ich nur daran interessiert, mit den Besten zusammenzuarbeiten. Ich weiß nicht, wie viele Filme ich noch machen werde. Es sind wahrscheinlich nicht so viele. Ich möchte Dinge tun, die ich noch nicht getan habe.

"Mit 22 habe ich Othello gespielt. Ich bin dabei, mit 70 Jahren Othello zu spielen. Danach spiele ich Hannibal. Danach habe ich mit Steve McQueen über einen Film gesprochen. Danach schreibt Ryan Coogler eine Rolle für mich im nächsten 'Black Panther'. Danach werde ich den Film 'Othello' machen, danach werde ich King Lear machen. Danach gehe ich in Rente."

Es mag zwar beunruhigend klingen zu hören, dass Washington sich in der Sunset-Ära seiner Karriere befindet, aber es sollte gesagt werden, dass insbesondere Black Panther 3 noch nicht einmal von Marvel Studios angekündigt oder bestätigt wurde (auch wenn wir erwarten, dass es irgendwann eintrifft), was bedeutet, dass es, wenn es Realität wird, wahrscheinlich für die nächste Phase der Marvel Cinematic Universe nach den nächsten beiden Avengers Filmen geplant sein wird, von denen letzterer 2027 debütieren wird. Im Grunde könnten wir bis Ende der 2020er oder sogar Anfang der 2030er Jahre auf den nächsten Black Panther Film warten.

Vorerst könnt ihr Washington in Gladiator 2 sehen, wenn er diese Woche in die Kinos kommt.