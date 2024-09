Denzel Washington antwortet auf Kritik am Akzent Gladiator 2

HQ

Denzel Washington hat eine einzigartige Stimme. Es ist einer der vielen Gründe, warum er so ein bekannter Schauspieler geworden ist,Gladiator 2 aber die Zuschauer des Trailers waren alles andere als begeistert, ihn neben Paul Mescals britischem Akzent und Pedro Pascals Oberyn-artigem Flair zu hören.

Im Gespräch mit Empire (via DigitalSpy) sprach Washington offen über seinen Akzent und darüber, dass er keine Imitation machen wollte. »Nun, die Sache war die: Wo sind wir?« fragte er. "Wessen Akzent wäre das? Wie hört sich das überhaupt an? Du wirst am Ende jemanden imitieren und am Ende einen schlechten afrikanischen Akzent haben."

Washington wird zweifellos ein Star in diesem Film sein, egal ob Fans des Originals sich für seine Stimme interessieren oder nicht. Es ist nicht ganz so, dass Paul Mescal wie ein durchschnittlicher römischer Junge klingt, was mit seinen üblichen irischen Tönen, die gegen eine englische Stimme ausgetauscht wurden.