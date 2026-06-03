Denzel Dumfries wird als neuer Verteidiger von Real Madrid bekanntgegeben, falls Pérez die Wahl gewinnt, sagt Fabrizio Romano

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Real Madrid befindet sich in einem Wahlprozess, um den Präsidenten zu bestimmen (der höchstwahrscheinlich Florentino Pérez sein wird, der seit 2000 das Zentrum des Vereins führt), daher können sie nichts ankündigen oder versprechen, aber sie haben bereits an zwei neuen hochkarätigen Verpflichtungen für die Abwehr gearbeitet: Ibrahima Konaté als neuen Innenverteidiger, und Denzel Dumfries von Inter Mailand, 30 Jahre alt, als neuer Rechtsverteidiger, um dieselbe Rolle wie Trent Alexander-Arnold zu übernehmen und den Verlust von Dani Carvajal auszugleichen.

Das Abkommen ist laut Berichten so gut wie gesichert, vorausgesetzt, dass Florentino Pérez am Sonntag wiedergewählt wird, und wurde von Fabrizio Romano am Dienstagabend berichtet. Romano sagte sogar, dass Real Madrid bereits die medizinische Untersuchung des Spielers plant, mit der Absicht, dies bekannt zu geben, bevor Dumfries mit der niederländischen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft geht.

Dumfries, der seit 2021 für Inter Mailand spielt, wird ein Schlüsselspieler des Kaders sein, den Mourinho nächste Saison trainieren wird. Und obwohl Inter einen wichtigen Verteidiger im Austausch für eine 20-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel verlieren wird, gibt es auch Berichte von Onda Cero, dass Dani Carvajal, 32, an seiner Stelle zu Inter Mailand wechseln könnte...