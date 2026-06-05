Denshattack! fast einen Monat auf den 15. Juli verschoben

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Denshattack! verschiebt sein Veröffentlichungsdatum. Manchmal sind Züge verspätet, und es scheint, als gäbe es einen kleinen Fehler an der Strecke, der dazu führt, dass eine der stilistischsten Veröffentlichungen des Jahres vom ursprünglichen Veröffentlichungsdatum am 17. Juni verschoben wurde.

Wie durch einen neuen Steam-Beitrag der Entwickler bestätigt wurde, wurde das Veröffentlichungsdatum für Denshattack! vom 17. Juni auf den 15. Juli verschoben. Es ist keine extrem lange Verzögerung, aber sie ermöglicht es den Entwickler-Undercodern, an ein paar wichtigen Problemen zu arbeiten. Dazu gehören Bugfixing und die Sicherstellung, dass die Spieler eine stabile Bildrate haben, egal auf welcher Plattform sie Denshattack! spielen.

Als etwas positive Wendung zu den Delay-Nachrichten kündigte Undercoders außerdem an, Denshattack! vollständige japanische Synchronisation zu geben. Du kannst das Spiel mit Untertiteln in deiner bevorzugten Sprache und einer japanischen Synchronisation spielen oder jederzeit zwischen Voice-Over wechseln. Drei Schauspieler wurden für Denshattack! bekannt gegeben: Nikray Farahnaz spricht die Hauptfigur Emi Araki, Hana Takeda Yoshie Mitsutake und Katsunori Okai spricht Fernando Tamashiro.

Wir sind schon lange begeistert von Denshattack!, und wenn du während des Wartens auf den Launch einen unserer Inhalte zum Spiel anschauen möchtest, kannst du unser Interview mit Undercoders hier und das Gameplay unten anschauen: