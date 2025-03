Dennis Quaid spielt einen Serienmörder in Happy Face von Paramount+

In ein paar Wochen werden wir Dennis Quaids besten Versuch sehen, einen Serienmörder darzustellen, genauer gesagt den Happy Face Killer, einen Mann, der dafür bekannt ist, in den frühen 1990er Jahren mindestens acht Frauen ermordet zu haben. Quaid wird diese Rolle bald übernehmen, für eine Show für Paramount+, die als Happy Face bekannt ist und sich um Keith Jeffersons (die Happy Face Killer ) Tochter Melissa Reed dreht, die gezwungen ist, ihren Vater zu konfrontieren, nachdem sie jahrzehntelang keinen Kontakt hatte, um herauszufinden, ob ein unschuldiger Mann für eines seiner Verbrechen angeklagt wird.

Die Serie wird in den kommenden Wochen auf Paramount+ zu sehen sein, da sie am 20. März mit einer Doppelfolge beginnen wird. Demnächst gibt es im neuesten Trailer zur Serie einen Teaser von Quaids Leistung und der von Annaleigh Ashfords Melissa sowie in der offiziellen Synopsis.

"Inspiriert von einer wahren Geschichte folgt Happy Face Melissa Reed (Annaleigh Ashford), der Tochter von Keith Jesperson, auch bekannt als "der Happy Face Killer" (Dennis Quaid). Nach Jahrzehnten ohne Kontakt dringt Keith zurück in das Leben seiner Tochter, und Melissa muss herausfinden, ob ein unschuldiger Mann für ein Verbrechen, das ihr Vater begangen hat, hingerichtet werden soll. Dabei steht sie vor einer Abrechnung mit ihrer eigenen Identität."