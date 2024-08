Dennis Quaid ist der Meinung, dass heutige Filme aufgrund der politischen Korrektheit an Qualität verloren haben

HQ

Dennis Quaid, den wir als nächstes als Ronald Reagan im kommenden Film Reagan sehen werden, ist mit den heutigen Filmen nicht ganz glücklich und glaubt, dass es früher besser war, als es möglich war, über die meisten Dinge Witze zu machen. In einem kürzlichen Interview im Patrick Bet-Davis Podcast teilt er seine Sicht auf die Filme der letzten Jahre, die seiner Meinung nach von politischer Korrektheit geprägt sind.

Dennis Quaid:

"Es gibt einen Verlust an Meinungsfreiheit. Jeder versucht, so politisch korrekt zu sein. In den 70er Jahren mag Hollywood links verzerrt gewesen sein, aber damals versuchte jeder, politisch inkorrekt zu sein. Das war das Ding, und es war eine aufregende Zeit. Wir hatten einen echten Dialog mit den Leuten, anstatt zu versuchen, in eine Schublade zu passen."

Mit dieser Ansicht ist er definitiv nicht allein, denn Namen wie Quentin Tarantino, Terry Gilliam, Vince Vaughn und Jerry Seinfeld teilen Quaids Ansichten.

Stimmen Sie Dennis Quaid zu?