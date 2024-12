Denis Villeneuves strikte No-Phone-Politik am Set

HQ

Denis Villeneuve, der Visionär hinter Dune, Blade Runner 2049, Arrival, Prisoners und Sicario, hat deutlich gemacht, dass Ablenkungen wie Handys an seinen Filmsets nichts zu suchen haben. Laut einem kürzlichen Interview mit der Los Angeles Times sieht der Regisseur das Kino als eine kollaborative und gegenwartsorientierte Kunstform, bei der die ungeteilte Aufmerksamkeit an erster Stelle steht. Villeneuves No-Phone-Regel ist seit seinen frühen Projekten ein fester Bestandteil und unterstreicht, wie wichtig es ist, voll und ganz in den kreativen Prozess einzutauchen.

Villeneuve verglich das Filmemachen mit anderen Kunstformen wie Malerei und Tanz, bei denen volle Konzentration erforderlich ist, um sinnvolle Werke zu produzieren. Für ihn sollte der Akt des "Schneidens" nicht dazu führen, dass die Crew in ihre Geräte eintaucht. Stattdessen besteht er darauf, ein Umfeld der Verbundenheit und Achtsamkeit zu fördern. Trotz seiner starken Haltung räumte Villeneuve ein, dass Telefone im Alltag süchtig machen, und gab zu, dass er versucht ist, völlig abzuschalten.

Interessanterweise weitet Villeneuve seinen minimalistischen Ansatz auf das physische Setup seiner Sets aus. Inspiriert von einer Rückenverletzung während Blade Runner 2049 entschieden er und Kameramann Greig Fraser sich dafür, während der gesamten Produktion von Dune zu stehen und Stühle zu vermeiden, um Flexibilität und Energie zu fördern. Für die Produzenten und andere Crewmitglieder standen jedoch immer noch Stühle zur Verfügung.

Was halten Sie von Denis Villeneuves Ansatz?