Denis Villeneuves Dune verzögert sich bis Ende 2021

2020 ist für viele Branchen ein besonders kompliziertes Jahr, davon ist vor allem das Kino betroffen. Tatsächlich wurden so ziemlich alle wichtigen Filme verschoben und eine baldige Besserung ist nicht in Sicht (die Corona-Ansteckungszahlen in Deutschland schießen schließlich gerade auch wieder nach oben, Freunde). Diese Woche wurde nicht zuletzt deshalb ein anderer mit Spannung erwarteter Film auf das nächste Jahr verschoben: Dune. Die Arbeit des Regisseurs Denis Villeneuve sollte eigentlich am 18. Dezember 2020 in den Kinos starten, doch daraus wird nichts. Das neue Datum ist vorerst der 1. Oktober 2021 - wir müssen uns also noch ein ganzes Jahr lang gedulden.

You're watching Werben