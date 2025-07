Denis Villeneuves Dune: Messias-Adaption erhält offiziellen Titel

HQ

Obwohl Denis Villeneuve nach seiner Arbeit in Dune: Part Two eine Pause vom Wüstensand zu wollen schien, konnte er sich einfach nicht von Arrakis fernhalten und machte sich an die Arbeit an seinem dritten Dune-Film. Eine Adaption des Romans Dune: Messias.

Wir bezeichnen den Film schon seit einiger Zeit als Dune: Messiah, aber es scheint, dass der offizielle Titel ein wenig anders ist. Laut Variety wird der Film stattdessen Dune: Part Three heißen. Die Handlung scheint immer noch dem Buch zu folgen, da Paul Atreides sich in seine Rolle als Imperator einlebt, während er seine Heimatbasis auf Arrakis behält.

Es ist wahrscheinlich, dass diese Namensentscheidung getroffen wurde, um das Publikum nicht zu verwirren und es wissen zu lassen, dass es sich auf eine direkte Fortsetzung des letzten Dune-Films freuen würde. Wenn man es Dune: Messiah nennt, könnte man glauben, dass es sich um ein Spin-off handelt, ähnlich wie bei Dune: Prophecy.

Dune: Part Three wird am 16. Dezember 2026 veröffentlicht.