Denis Villeneuves dritter Dune-Film ist so gut wie geschrieben

Dune: Part Two ist noch nicht einmal erschienen und schon hat Regisseur Denis Villeneuve bestätigt, dass er das Drehbuch für einen dritten Film fast fertiggestellt hat.

Auf einer Pressekonferenz in Südkorea sagte er kürzlich: "[Dune Messiah] wird gerade geschrieben. Das Drehbuch ist fast fertig, aber noch nicht fertig. Es wird ein wenig dauern."

Ohne zu viele Details zu verraten, verriet Villeneuve, dass der dritte Film Paul Atreides folgen wird, während er sich "dem Ende [seiner] Reise" nähert.

Die Nachricht folgt, nachdem der Regisseur im August gegenüber Empire gesagt hatte: "Wenn es mir gelingt, eine Trilogie zu machen, wäre das der Traum."

Dune: Part Two soll am 15. März 2024 in die Kinos kommen.

