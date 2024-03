Denis Villeneuve wird Dune: Messiah nur machen, wenn es besser ist als Teil Zwei

Dune: Part Two hat kürzlich die Kinokassen erobert und in nur wenigen Wochen über eine halbe Milliarde Dollar eingespielt. Das Sci-Fi-Epos von Villeneuve mag sich wie ein Opus Magnum anfühlen, aber der Regisseur strebt in einem möglichen dritten Film nach noch größeren Höhen.

Im Gespräch mit Empire sprach Villeneuve über das Potenzial von Dune: Messiah und adaptierte das zweite Buch in Frank Herberts Reihe. Es sieht so aus, als würden wir nicht sofort nach Arrakis zurückkehren. "Sechs Jahre lang war ich ununterbrochen auf Arrakis, und ich denke, es wird gesund sein, ein wenig zurückzutreten." sagte Villeneuve. "Zuerst müssen wir sicherstellen, dass wir ein starkes Drehbuch haben. Was ich vermeiden möchte, ist, nichts parat zu haben. Ich habe es nie getan, und jetzt habe ich das Gefühl, dass es wegen des Enthusiasmus gefährlich sein könnte. Wir müssen sicherstellen, dass alle Ideen zu Papier gebracht werden."

"Wenn wir zurückgehen, muss es real sein, es muss relevant sein", fuhr er fort. "Wenn ich jemals 'Dune Messiah' mache, dann deshalb, weil es besser sein wird als Teil Zwei. Sonst mache ich es nicht."

Dune: Messiah wird sicherlich weniger actionreich sein als Teil Zwei, es sei denn, es werden einige größere Änderungen vorgenommen. Wenn man bedenkt, wie Villeneuves zweiter Film endet, ist es wahrscheinlich, dass wir einige große Veränderungen in der Handlung der Bücher sehen werden.