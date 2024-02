Denis Villeneuve will nicht mehr als drei Dune-Filme drehen

HQ

Dune: Part Two kommt in weniger als einem Monat am 1. März in die Kinos und die Erwartungen sind, gelinde gesagt, hoch. Tatsächlich gibt es einen solchen Hype um den Film, dass das Original von 1984 jetzt wieder auf der großen Leinwand in ausgewählten Kinos in den USA läuft, um sein 40-jähriges Jubiläum zu feiern.

Gleichzeitig haben wir auch Hinweise erhalten, wie die Zukunft der Filmreihe aussehen könnte, es ist bereits ziemlich klar, dass Denis Villeneuve auch Dune Messiah, das zweite Buch der Reihe, verfilmen wird. Danach scheint er jedoch bereit zu sein, sich anderen Projekten zuzuwenden. Wie der Hollywood Reporter berichtete, sagte er diese Woche gegenüber Time: "Dune Messiah sollte der letzte Dune-Film für mich sein."

Das ist nicht so überraschend, da er zuvor angedeutet hat, dass er nicht besonders scharf darauf ist, in einer Filmreihe stecken zu bleiben. Er wurde mit mehreren anderen Filmen in Verbindung gebracht, darunter das historische Drama Cleopatra und eine Verfilmung von Arthur C. Clarkes Rendezvous mit Rama.

Es ist natürlich nicht undenkbar, dass er seine Meinung ändert, wenn Dune: Part Two ein Riesenerfolg an allen Fronten wird, aber im Moment scheint er zumindest ziemlich entschlossen zu sein, nicht mehr als drei Filme zu machen.