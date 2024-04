Denis Villeneuve vergleicht Paul Atreides mit Michael Corleone

HQ

Es gibt nur wenige Figuren in der Science-Fiction, die ikonischer sind als Paul Atreides. Ja, er hatte zwar nur in Denis Villeneuves Dune-Filmen einen echten Mainstream-Auftritt, aber seit der Veröffentlichung von Frank Herberts Roman ist der Antiheld eine stille Inspiration für viele andere Protagonisten.

Denis Villeneuve geht im Gespräch mit der New York Times sogar so weit zu sagen, dass Paul Atreides der Michael Corleone der Science-Fiction ist. "Er wird zu dem, was er vermeiden wollte. Und er wird versuchen, im dritten Film einen Weg zu finden, seine Seele zu retten", sagt Villeneuve.

Dune: Messiah ist auf dem Weg, aber wir werden vielleicht noch eine Weile darauf warten. Denis Villeneuve hat wiederholt gesagt, dass er sich eine Pause von der Wüste wünscht, bevor er für diesen dritten Film der Reihe nach Arrakis zurückkehrt.