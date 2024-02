Denis Villeneuve sagt, dass Adaptionen "im Prozess der Transformation zerstören"

Denis Villeneuve, der Regisseur von Dune und Dune: Part Two, hat offen darüber gesprochen, dass man, wenn man ein geliebtes Werk adaptiert, Teile des ursprünglichen Projekts zerstören muss, um es in etwas Neues zu verwandeln.

In einem Interview mit Time sagte Villeneuve: "Wenn du dich anpasst, tötest du. Du zerstörst im Prozess der Transformation. Von den Worten zum Bild zu gehen, diese Anpassung ist meine Anpassung, mit meiner Sensibilität."

"Ich habe versucht, als Filmemacher so unsichtbar wie möglich zu sein", fuhr er fort. "Ich habe mein Bestes gegeben, um die Poesie des Buches zu bewahren, die Atmosphäre, die Farben, den Geruch, alles, was ich fühlte, als ich das Buch las. Ich habe es versucht."

Villeneuve kommt in seiner Adaption eindeutig von einem Punkt der Bewunderung. Der heute 56-jährige Regisseur las Frank Herberts Werk zum ersten Mal im Alter von 14 Jahren und ist seitdem in das Werk verliebt. Selbst nachdem er 6 Jahre lang daran gearbeitet hat, uns beide Dune-Filme zu liefern, will Villeneuve immer noch eine Adaption von Dune: Messiah schaffen. Es ist eines von drei Drehbüchern, an denen er gerade arbeitet.

"Dune Messiah sollte der letzte Dune-Film für mich sein", fügt er hinzu und bestätigt, dass wir keine Adaptionen von Herberts verrückten Büchern bekommen werden.

Wie viele Dune-Filme möchtest du sehen?