Denis Villeneuve ist nicht glücklich Dune: Part Two ist immer noch der umsatzstärkste Film des Jahres

Wenn man den erfolgreichsten Film in einem bestimmten Jahr hat, scheint es ziemlich seltsam, sich zu wünschen, dass einem jemand diese Krone wegnimmt. Aber das ist genau das, was Dune: Part Two -Regisseur Denis Villeneuve will, wie er kürzlich erklärte, dass er nicht glücklich darüber ist, dass sein Film immer noch an der Spitze der Charts steht.

Im Gespräch mit Yahoo! hofft Villeneuve auf einen besseren Sommer in Bezug auf die Leistung an den Kinokassen. "Ich denke, wir brauchen Filme, die Kinoerlebnisse sind, die die Kraft des Kinos voll ausschöpfen, und ich spreche nicht nur von Dune 2. Natürlich spreche ich von vielen Filmen. Ein Film wie Civil War zum Beispiel ist ein starkes Beispiel für einen Film, der die Macht des Theaters absolut nutzt", sagte er.

"Ich hatte Glück, dass Teil 2 das Publikum erreicht hat, ich wünschte, es würde öfter passieren, ehrlich gesagt... Ich bin enttäuscht, immer noch die Nummer eins zu sein.... Ich hoffe, dass es bald weitere Erfolge an den Kinokassen geben wird. Ich hoffe, dass die Kinokassen dieses Sommers früher oder später viel besser sein werden."

Im Jahr 2024 haben wir gesehen, wie große Filme entweder kein Kassengold einspielen konnten oder sich mit mittelmäßigen Gewinnen zufrieden gaben. Egal, ob sie einen großen Star wie Ryan Gosling in The Fall Guy haben oder zu einem großen Franchise wie Furiosa: A Mad Max Saga zurückkehren, es scheint, dass Blockbuster mit großem Budget zu kämpfen haben.