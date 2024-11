Denis Villeneuve glaubt, dass Star Wars als Franchise "entgleist" ist

HQ

Einen Star Wars-Film zu inszenieren, klingt für viele wie ein Traumjob, aber es ist etwas, woran Denis Villeneuve sehr wenig Interesse hat. Nach den weithin gelobten Dune-Filmen wünschen sich einige, dass Villeneuve auch ihrem Lieblings-Sci-Fi-Franchise wieder etwas Leben einhaucht.

Er sagte jedoch gegenüber The Hollywood Reporter, dass er nicht die Absicht habe, bei irgendetwas Star Wars Regie zu führen. "Ich war die Zielgruppe. Ich war 10 Jahre alt. Es ging wie eine Wunderwaffe in mein Gehirn. Ich war besessen von Star Wars", sagte er und erklärte, wie er in seiner Jugend eine Vorliebe für das Franchise hatte. "Ich meine, Das Imperium schlägt zurück ist der Film, auf den ich mich in meinem Leben am meisten gefreut habe. Ich habe den Film eine Milliarde Mal auf der Leinwand gesehen... Ich liebe Star Wars."

"Das Problem ist, dass alles 1983 mit Die Rückkehr der Jedi-Ritter entgleist ist", sagte er. "Es stellte sich heraus, dass es eine Komödie für Kinder wurde.... Star Wars kristallisierte sich in seiner eigenen Mythologie heraus, sehr dogmatisch, es schien wie ein Rezept, keine Überraschungen mehr. Ich träume also nicht davon, ein Star Wars zu machen, weil es sich so anfühlt, als wäre Code sehr kodifiziert."

Während viele Fans nach wie vor an Star Wars hängen, ist es schwer zu behaupten, dass das Franchise weiterhin nach völlig neuen Geschichten sucht, die es zu erzählen gilt. Villeneuve sagte auch, dass er kein Trekkie ist, also scheint sein ganzer Fokus für Sci-Fi auf Dune zu liegen.