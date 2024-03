Denis Villeneuve erfüllte den letzten Wunsch des Sterbenden, indem er ihn Dune: Part Two vorzeitig sehen ließ

HQ

Dune: Part Two erobert weiterhin die Kinos, denn es scheint, dass jeder das Ende des Konflikts zwischen den Atreiden und den Harkonnen liebt. Da der Film jedoch von Warner Bros. verschoben wurde, hätte ein sterbender Cinephiler vielleicht nicht die Chance gehabt, den Film zu sehen.

Josée Gagnon, eine Sterbearbeiterin, die sich um den namenlosen Mann kümmerte, wurde darüber informiert, dass er den Film gerne gesehen hätte und ein begeisterter Liebhaber von Filmen sowie des Dune-Universums war. Gagnon veröffentlichte daraufhin einen Beitrag in den sozialen Medien, und innerhalb eines Tages war sie mit Villeneuves Team in Kontakt.

Tanya Lapointe, Villeneuves Ehefrau und Produzentin des Films, dachte, der Mann könne vielleicht zur Premiere fliegen oder in Montreal anwesend sein, aber er konnte nirgendwo hingebracht werden. "Ich sagte: 'Du verstehst es nicht, er ist am Ende, es gibt keine Möglichkeit, ihn zu bewegen.'" Gagnon erzählte Global News.

Und so wurde Villeneuves Assistent in das Krankenhaus geflogen, in dem der Mann festgehalten wurde. "Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, denn von einem Tag auf den anderen wussten wir nicht, ob er es schaffen würde. Er hatte nur noch ein paar Tage Zeit", sagte Gagnon. Glücklicherweise schaffte es der Assistent rechtzeitig, und der Mann konnte sich den Film ansehen, nachdem eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet worden war. Selbst der Präsident der Vereinigten Staaten konnte diesen frühen Zugang nicht bekommen.

Leider verstarb der Mann ein paar Tage später, aber dank Villeneuves Team wurde sein letzter Wunsch erfüllt.