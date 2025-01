Denis Villeneuve bekräftigt, dass Dune: Messiah sein letzter Dune-Film ist

HQ

Nachdem Denis Villeneuves Dune: Part Two in die Kinos kam, dachten wir alle, dass wir mit Arrakis für einige Zeit fertig sein würden, und selbst wenn der Regisseur den Traum von Dune: Messiah in der Pipeline hatte, würde es eine Weile dauern, bis wir ihn sehen würden.

Die Pläne änderten sich jedoch und Villeneuve beschloss, es sofort zu tun. Im Gespräch mit The Wrap verriet Villeneuve, dass er sich sehr darauf freue, nach Arrakis zurückzukehren. "Das ist das, was mich am meisten überrascht hat", sagte er. "Ich hatte das Gefühl, dass ich nach dem zweiten Teil eine Pause brauchen würde. Ich dachte, dass ich ein paar Filme schreiben oder ein paar Dinge machen möchte, bevor ich zu Dune: Messiah zurückkehre. Aber die Bilder, die mir immer wieder in den Sinn kamen, der Appetit ist absolut intakt. Das ist die größte Überraschung. Ich will immer noch zurück nach Arrakis."

Obwohl Villeneuve in das trockene Wüstenland zurückkehren möchte, weiß er, dass dies sein letztes Mal mit Frank Herberts Universum sein wird. Auf die Frage, ob es wirklich nur ein weiteres Mal war, sagte Villeneuve. "Ja. Danach würde es ungesund werden."

Natürlich gibt es noch mehr Dune-Geschichten, die adaptiert werden müssen, und wenn Messiah gut abschneidet, wird WB zweifellos auf der Jagd nach einer Adaption von Children of Dune und vielleicht God Emperor of Dune sein, wenn wir so weit kommen, aber es scheint, dass Villeneuve bei beiden nicht am Ruder stehen wird.