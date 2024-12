Denis Villeneuve antwortet auf Tarantinos Dune Bemerkungen

HQ

Während Tarantino Villeneuves Dune nur als ein weiteres Remake abtat, stellte der französisch-kanadische Regisseur klar, dass er Tarantino respektiere, aber nicht mit seiner Meinung übereinstimme. In einem kürzlichen Interview mit der Los Angeles Times erklärte Villeneuve, dass er seine Version von Dune eher als Adaption denn als Remake betrachtet und sie von David Lynchs Film aus dem Jahr 1984 unterscheidet. Er gab zu, sich in seiner eigenen Karriere an Remakes schuldig gemacht zu haben, wie z.B. Blade Runner, bekräftigte aber, dass Dune eine frische Interpretation von Frank Herberts Roman ist.

Trotz der Meinungsverschiedenheiten betonte Villeneuve, dass er nichts als Respekt für Tarantino habe, den er als Künstler bewundere. Er fügte hinzu, dass es ein freies Land sei und Tarantino ein Recht auf seine Ansichten habe. Villeneuve drückte sogar seine Liebe zu Pulp Fiction aus und nannte es einen entscheidenden Moment in der Kinogeschichte, und er bemerkte auch, wie Tarantinos kühne Stimme offensichtlich war, als er den Film in den Kinos sah.

Glaubst du, dass Dune für sich allein steht, oder stimmst du Tarantinos Ansicht zu?