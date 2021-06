Den Playdate-Handheld könnt ihr als Radio verkleiden

Das Playdate ist ein entzückender, kleiner Handheld mit einer Handkurbel, auf dem ihr moderne Retro-Spiele zocken könnt. Der Hersteller Panic hat diese Woche den Vorverkauf vorbereitet und im gleichen Atemzug neues Zubehör und mehrere Spiele vorgestellt. Zum einen könnt ihr das Gerät in ein separates Paar Stereo-Bluetooth-Lautsprecher stecken, was aussieht, als hättet ihr ein eckiges Radio dabei. Das Playdate wird dabei gleichzeitig aufgeladen.

Den Handheld könnt ihr ab Juli zum stolzen Preis von 150 Euro (plus Versand) vorbestellen. 24 Titel werden innerhalb der ersten zwölf Wochen auf dem Gerät zur Verfügung stehen. Benutzer sollen jede Woche zwei weitere Spiele herunterladen können, für Nachschub ist also erst einmal gesorgt. Einige der neuen Spiele, die Panic für das System ankündigte, sind Schach, ein Actionspiel mit Kriegsschiffen und Flipper. In Zukunft sollen weitere Games für das System erscheinen, die wahrscheinlich digital vertrieben werden. Genauere Details sind bislang nicht bekannt, doch alle weiteren Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite.