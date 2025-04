Den ersten Trailer zum I Know What You Did Last Summer Reboot gibt es hier

HQ

Vielleicht sollten die Leute im Sommer einfach aufhören, Dinge zu tun, denn anscheinend gibt es einen Typen mit einem Haken, der dich umbringt, weil du weißt, was du letzten Sommer getan hast. Madelyn Cline findet dies auf die harte Tour im I Know What You Did Last Summer -Trailer heraus, in dem ihr Freund in den ersten Sekunden ermordet wird.

Nach einem Mord, bei dem es sich um eine Art Pfeil handelt, sehen wir unsere Gruppe junger Erwachsener, die letzten Sommer etwas ziemlich Schreckliches getan haben, gefolgt von einem wütenden Freddie Prinze Jr., der die Behörden anschreit, dass dies schon einmal passiert ist.

Wir bekommen auch einen Cameo-Auftritt von Jennifer Love Hewitt, die die alles entscheidende Frage stellt, was diese Kinder letzten Sommer gemacht haben. Wir müssen bis Juli warten, um es herauszufinden, aber in der Zwischenzeit könnt ihr euch den Trailer unten ansehen: