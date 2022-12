Den ersten Trailer zu The Pale Blue Eye ansehen

Netflix hat endlich den ersten richtigen Trailer zum Horrorthriller The Pale Blue Eye mit Christian Bale veröffentlicht und er sieht wirklich fantastisch aus. Die Geschichte lässt uns dem jungen Kadetten folgen, der später der Welt als Edgar Allan Poe bekannt wurde, und den Morden, die 1830 an der Militärakademie der Vereinigten Staaten in West Point stattfanden. Der Film ist unter Regie von Scott Cooper, der zuvor auch Crazy Heart und Antlers gedreht hat, und basiert auf Louis Bayards gleichnamigem Gothic-Thriller aus dem Jahr 2006. Sie können die Zusammenfassung des Films unten lesen.

"West Point, 1830. In den frühen Morgenstunden eines grauen Wintermorgens wird ein Kadett tot aufgefunden. Aber nachdem der Leichnam im Leichenschauhaus ankommt, wird die Tragödie brutal, als entdeckt wird, dass das Herz des jungen Mannes geschickt entfernt wurde. Aus Angst vor irreparablen Schäden an der jungen Militärakademie wenden sich ihre Anführer an einen lokalen Detektiv, Augustus Landor (Bale), um den Mord aufzuklären. Durch den Schweigekodex der Kadetten behindert, bittet Landor einen der ihren um Hilfe, um den Fall zu verfolgen, einen exzentrischen Kadetten mit einer Verachtung für die Härten des Militärs und einer Vorliebe für Poesie - einen jungen Mann namens Edgar Allan Poe.

Neben Christian Bale werden wir auch Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Robert Duvall und viele andere in der Besetzung sehen. The Pale Blue Eye wird am 23. Dezember in die Kinos kommen und ab dem 6. Januar auf Netflix gestreamt werden können.

Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen. Ist The Pale Blue Eye etwas, worauf du dich freust?