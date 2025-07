Den Entwicklern von Romero Games wird nachgesagt, dass sie alle "arbeitslos" sind

HQ

Letzte Woche wurde bekannt, dass dem Entwickler Romero Games die Finanzierung für sein kommendes Projekt entzogen wurde, eine Entscheidung, die das Spiel in der Schwebe ließ und die Zukunft des Entwicklers sehr, sehr ungewiss machte. Zu der Zeit wurde in der Ankündigung bezüglich dieses Finanzierungsrückzugs der Publisher nie erwähnt, der das Studio verraten hat, aber seitdem sich herausgestellt hat, dass es Microsoft war, das den Entwickler nach den satten 9.000 Entlassungen des Unternehmens in ein großes Risiko gebracht hat.

Im Gespräch mit The Journal hat ein anonymer Mitarbeiter von Romero Games über die Situation im Studio gesprochen und festgestellt, dass "jeder seinen Job verloren hat" und dass es "ein großer Schock" war, da der Entwickler bereits am Tag vor der Ankündigung Treffen mit Microsoft hatte.

Sie erklären: "Für uns schien es so weit weg. Der Titel war damals ziemlich gut entwickelt. Wir versuchen, andere Wege zu finden, um das Projekt zu finanzieren. Aber im Moment ist es komplett geschlossen, und das Studio ist geschlossen."

Der Bericht stellt fest, dass zwar 42 Mitarbeiter bei Romero Games registriert sind, das Projekt jedoch von über 100 Entwicklern aus der ganzen Welt beeinflusst wurde, von denen sich jeder jetzt in einer katastrophalen und schwierigen Beschäftigungssituation befindet.