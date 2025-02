Den Auftakt der Super Bowl Woche bildet die Super Bowl Opening Night: Eine Pressekonferenz mit Spektakel

HQ

Es ist die wichtigste Woche des Jahres für Sport in den USA. Am kommenden Sonntag findet der LIX Super Bowl statt, und während viele Leute noch über den NBA-Mega-Deal sprechen, werden bald alle über American Football sprechen. Auch wenn der Super Bowl nur ein Spiel ist, haben die Feierlichkeiten bereits in der Opening Night des Super Bowl begonnen, einer Veranstaltung, die am Montag in New Orleans stattfand.

Es gibt viel Spannung für das Spiel, das eine Neuauflage des Super Bowls 2023 sein wird, bei dem die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegeneinander antreten, wobei die Chiefs das erste Team in der Geschichte der NFL sein werden, das drei Super Bowls in Folge gewinnt.

Die Veranstaltung am Montag war früher als "Media Day" bekannt, hat sich aber in ein "fanfreundliches Spektakel" mit einigen tausend Fans und etwas Musik verwandelt... obwohl, um es mit den Worten des CNN-Reporters Kyle Feldscher zu sagen, "es im Grunde eine Pressekonferenz ist".

Dennoch konnten sich die Fans der Chiefs und Eagles nur wenige Tage vor einem der größten Sportereignisse der Welt über viele Interviews mit den Spielern freuen. Zu diesen gehörte natürlich auch Travis Kelce, 35-jähriger Tight End der Chiefs und seit 2023 der Freund von Taylor Swift.

"Ich halte besser meinen Teil der Abmachung ein, oder? Wenn sie hier draußen der Superstar ist, der sie ist, nie ein Nein als Antwort akzeptiert und sich immer den Schwanz abarbeitet, dann sollte ich diese Energie auf jeden Fall mithalten", sagte er gegenüber Reportern, wie von USA Today ausgewählt.

Ein weiterer Chiefs-Spieler, Safety Justin Reid, hypt das Spiel, denn wenn die Chiefs es schaffen, den Super Bowl zu gewinnen, wären sie "auf dem Mount Rushmore der größten Teams aller Sportarten, aller Zeiten", prahlt er. "Es ist eine großartige Gelegenheit, etwas zu tun, was noch nie zuvor getan wurde. Etwas, auf das die ganze Stadt stolz sein wird und an das sie sich für den Rest ihres Lebens erinnern wird", so die BBC.

Wir werden es am Sonntag, den 9. Februar, wissen. In MEZ (europäischer Zeit) beginnt es am Montag, den 10. Februar um 00:30 Uhr MEZ (eine Stunde früher in britischer Zeit).