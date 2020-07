Den 25. Geburtstag der Quakecon feiert ihr zu Hause

Bethesda hat die Quakecon 2020 bereits vor einigen Monaten aufgrund der Gefahren der Coronavirus-Pandemie absagen müssen, dabei sollte in diesem Jahr der 25. Jahrestag der Veranstaltung stattfinden. Es gab bereits initial wenig Hoffnung, dass die Organisatoren die Türen rechtzeitig wieder öffnen können, deshalb hat sich der Entwickler in der Zwischenzeit nach einer Alternative umgesehen. Auf den Messegeist müsst ihr im August nicht komplett verzichten, denn Bethesda und id Software haben gestern die "Quakecon at Home" angekündigt.

Das Online-Event wird drei Tage mit Livestreams, Turnieren, Spendenaktionen für wohltätige Zwecke und anderen Überraschungen füllen und dazu sind alle herzlich eingeladen. Vom 7. bis zum 9. August dürfen die Spieler auf der ganzen Welt vor ihren Bildschirmen jubeln und sich einen physischen Goodie-Bag zuschicken lassen.

Die Show beginnt am Freitag, dem 7. August, um 18:00 Uhr deutscher Zeit mit dem Livestream "Questcon Digital Welcome". Spielankündigungen oder neue Trailer braucht ihr nicht zu erwarten, es ist nur ein Aufmacher für die "Quake World Championship", die an diesem Wochenende stattfinden wird (schaltet dafür am Sonntag, dem 9. August, um 21:00 Uhr ein). Mehr Details gibt es auf der offiziellen Webseite.