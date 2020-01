Demoversionen zu Yooka-Laylee and the Impossible Lair auf allen Plattformen geplant

Zum Abschluss des Tages haben wir eine kleine Überraschung für Plattformer-Freunde. Das bunte 2,5D-Abenteuer Yooka-Laylee and the Impossible Lair, das seit vergangenem Oktober auf PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verfügbar ist, wird in den kommenden Wochen mit kostenlosen Demoversionen erweitert werden. Auf Steam steht die Probierversion bereits ab dem 23. Januar bereit, auf Playstation 4 und Switch wird das Game ab Ende des Monats im Zuge eines gratis Testzugangs spielbar sein. Die Xbox-Fassung steht derzeit noch aus, aber das wird in absehbarer Zeit sicherlich genauer datiert werden.

Quelle: Playtonic.