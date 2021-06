Demoversion erlaubt Frühstart von Neo: The World Ends With You

Das Rollenspiel Neo: The World Ends With You bekommt am Wochenende eine Demo. Square Enix gewährt euch auf diesem Wege einen Einblick in die auffälligen 3D-Grafiken, die schnellen Echtzeitkämpfe und das sogenannte "Reapers' Game", das unsere Helden in Shibuya erwartet. Zum Umfang der kostenlosen Testversion kennen wir keine Details, doch sie steht ab dem 25. Juni, um 19:00 Uhr auf PS4 und Nintendo Switch bereit. Eure Fortschritte könnt ihr ins finale Spiel übertragen, das in einem Monat startet. Die PC-Version von Neo: The World Ends With You folgt im Sommer, doch es gibt noch keinen bestätigten Termin.