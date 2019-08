Demo-Termin und blutiges Gamescom-Gameplay von Code Vein

Die Veröffentlichung von Code Vein ist für den 27. September geplant, doch schon vorher werden ungeduldige Spieler (erneut) in das Anime-Souls von Entwickler Project Vein schauen dürfen. Bandai Namco hat uns diese Woche verraten, dass Anfang kommenden Monats eine weitere Demo des Spiels auf Xbox One und PS4 geplant ist. Darin erhalten wir Zugriff auf die Charaktererstellung und den Anfang unseres Abenteuers, einschließlich dem herausfordernden Dungen "The Depths". Im neuen Gamescom-Trailer und auf den satten Screenshots am Ende dieser Meldung könnt ihr euch davon einen Eindruck einholen.

Wir konnten in Köln ebenfalls neues Gameplay anspielen und das Material für euch aufnehmen. Dafür mussten wir uns zwar in ein Gebiet voller trockener Gräber begeben, doch dadurch konnten wir herausfinden, wer unseren Test in ein paar Wochen spielt (und wer nicht). Die in der Demo enthaltenen Anpassungsoptionen konnten wir ebenfalls auschecken, im Fokus stehen aber natürlich die Souls-Kämpfe.

You watching Werben