Demo(s) und Roadmap zu Monster Hunter Stories 2

Wie schon im Fall von Monster Hunter Rise möchte Capcom auch das bald erscheinende Monster Hunter Stories 2 nach Erscheinen mit kostenlosen Inhalten versorgen. Via Pressemeldung erreichte uns eine Roadmap, die zeigt, was Euch zwischen Juli und Oktober an Updates erwartet. Die entsprechende Grafik findet Ihr unterhalb dieser News.

Außerdem erreichte uns die Kunde, dass Switch-Spieler ab sofort eine Demo des rundenbasierten Monster-Hunter-Ablegers testen können. Eine PC-Demo soll am 9. Juli folgen - parallel zum Erscheinen von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin auf PC und Switch. Mehr Infos bietet unsere Vorschau vom 23.6.