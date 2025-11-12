Demonstranten stürmen COP30-Austragungsort in Brasilien und stoßen mit Sicherheitskräften zusammen

HQ

Dutzende von indigenen Demonstranten sind in den COP30-Klimagipfel im brasilianischen Belem eingedrungen und mit Sicherheitskräften zusammengestoßen, als sie mehr Einfluss auf die globalen Wald- und Klimagespräche forderten.

Die Demonstranten tragen Transparente mit der Aufschrift "Unser Land steht nicht zum Verkauf" und beschuldigen die Staats- und Regierungschefs der Welt, die Stimmen der Ureinwohner zu ignorieren und der Industrie zu erlauben, den Amazonas zu zerstören. "Wir können kein Geld essen. Wir wollen, dass unser Land frei von Agrarindustrie, Ölexploration und illegalem Holzeinschlag ist."

Vereinte Nationen und Lula de Silva

Sicherheitskräfte blockierten den Eingang und evakuierten später verletzte Wachleute. Die Vereinten Nationen bestätigten den Verstoß und sagten, der Veranstaltungsort sei kurz darauf gesichert worden, und die Verhandlungen würden wie geplant fortgesetzt.

Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat die indigenen Gemeinschaften als zentralen Bestandteil der diesjährigen COP30-Agenda bezeichnet. Viele Staats- und Regierungschefs kamen mit dem Boot, um angesichts der zunehmenden Spannungen über die Umweltpolitik eine stärkere Beteiligung an Entscheidungen über die Waldbewirtschaftung zu fordern.