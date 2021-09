Demon-Slayer-Film in zwei Wochen auf Wakanim, zweite Staffel folgt Ende des Jahres

HQ

Update, 27. September 2021, 00:54 Uhr:

Fehler in der Meldung haben eine nachträgliche Korrektur nötig gemacht. Dafür möchten wir uns bei euch entschuldigen.

Aktualisierte Meldung:

Wakanim wird Demon Slayer: The Movie - Mugen Train Arc kommenden Monat in Deutschland ausstrahlen. Der Streaming-Anbieter nimmt den Film am 10. Oktober in sein Angebot auf und zeigt zuvor eine „einstündige, brandneue Folge", was wahrscheinlich eine Art Zusammenfassung der ersten Staffel ist. Der Actionfilm lässt sich nämlich nicht viel Zeit für die Einführung und setzt Vorwissen der ZuschauerInnen voraus (mehr dazu in unserer Filmkritik).

Die zweite Staffel von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - „Entertainment District Arc" genannt - wird auf Wakanim Ende des Jahres laufen. Einen genaueren Termin gibt es noch nicht, aber das Key-Visual zeigt uns zumindest einige der beteiligten Akteure. Laut einer Pressemitteilung wird auch diese Serie mit einer „einstündigen Episode" beginnen, doch womit sich diese beschäftigt, ist unklar. Vermutlich bedeutet das einfach, dass gleich mehrere der neuen Folgen am Stück ausgestrahlt werden, um die Wiedereinführung zu erleichtern.

Am 15. Oktober veröffentlichen Sega und CyberConnect2 (Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm) das Videospiel Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles. Dieses Game wird die Geschehnisse der ersten Anime-Staffel inklusive dem Mugen-Train-Arc in interaktiver Form abhandeln. Falls ihr euch eher für Manga interessiert, da erschien im August die letzte Ausgabe der mittlerweile abgeschlossenen Serie in englischer Sprache. Die Firma Manga Cult übersetzt das Material die Reihe ins Deutsche, zuletzt haben sie Band 9 von 23 veröffentlicht.

© Koyoharu Gotouge / Shueisha Inc., Aniplex, Ufotable

Quelle: Wakanim.

