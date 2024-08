Demonschool hat sich leider verzögert

Demonschool, der Persona-ähnliche Taktiktitel, in dem eine großartige Ausbildung an der Universität und das Töten von Dämonen aufeinandertreffen, sollte ursprünglich (sehr passend) am Freitag, den 13. September, veröffentlicht werden, aber Entwickler Necrosoft haben heute angekündigt, dass sie die Veröffentlichung des Spiels etwas verschieben müssen.

Die Ankündigung von Necrosoft lautete: "Wir hatten mit Freitag der 13. im September das perfekte Veröffentlichungsdatum, aber wenn man bedenkt, wie die letzten Jahre waren und wie viel wir in dieses Spiel stecken wollten, mussten wir es verschieben, wenn wir das Spiel, das wir euch allen bieten wollten, wirklich liefern wollten.

"Die Verzögerung ermöglicht es uns, der Welt mehr Leben und Lebendigkeit zu verleihen, also ist es eher ein Spiel, in dem man abhängen kann, abgesehen davon, dass man natürlich Dämonen zerschmettert.

"Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir wollen nicht mit den Sympathien von irgendjemandem spielen, aber es war ein schwieriges Jahr, nicht als Team an sich, sondern für jedes einzelne Teammitglied. Wir hoffen wirklich, ein Spiel zu machen, das euch allen Spaß macht, und wir hoffen, dass ihr uns weiterhin unterstützt."

Beispiele für die geplanten bevorstehenden Änderungen sind Quizabschnitte, Minispiele, die Ausarbeitung von Beziehungen, die Perfektionierung von Sprite-Animationen und die Lokalisierung des Spiels auf Spanisch für das lateinamerikanische Publikum.

Es scheint also, dass Fans, die den Titel seit seiner Ankündigung im Jahr 2022 verfolgen, etwas länger warten müssen - die aktuelle Schätzung ist Q1 2025 - aber nicht ohne guten Grund, und ich für meinen Teil denke, dass es eine kluge Entscheidung von Necrosoft ist, die zusätzliche Arbeit in die Vorveröffentlichung zu stecken, anstatt ein Spiel herauszubringen, mit dem sie nicht zufrieden sind.

Die Kämpfe des Spiels sehen bereits fantastisch und taktisch reichhaltig aus, aber das ist nur die eine Hälfte des Spiels, daher fühlt es sich für den Entwickler definitiv wichtig an, auch die Lebenssimulationsseite der Dinge auf den Punkt zu bringen. Wenn ihr über die Änderungen am Titel auf dem Laufenden bleiben wollt, haben sie einen zweiwöchentlichen Blog gestartet, dem ihr hier folgen könnt (danke, Eurogamer).