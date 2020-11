Demon's Souls überarbeitet Charaktererstellung, präsentiert neuen Fotomodus

You're watching Werben

Demon's Souls war damals auf der PS3 nicht gerade ein grafisches Meisterwerk, doch auf der PS5 versprüht das Game dank der Fischzellenkur von Bluepoint Games eine Prise Next-Gen-Flair. Im Vergleich zum PS3-Original hat sich beim Launch-Titel der kommenden Sony-Konsole zwar nicht nur visuell einiges getan, doch darauf richtet das Entwicklerteam diese Woche noch einmal das Scheinwerferlicht.

Obwohl schon das PS3-Spiel einen Charaktereditor bot, konnten die Spieler damit nur sehr wenige Einstellungen vornehmen. Damals war das gar kein Problem, denn die meiste Zeit über hatte man eh eine dicke Rüstung an und konnte den Hut tief ins Gesicht ziehen, wenn das Spiel nicht gerade die Kamera für einen übernommen hat. Das Remake zu Demon's Souls wird auf der PS5 jedoch zahllose Anpassungsoptionen anbieten, denn ein Fotomodus kann eure schönsten Momente in Boletaria in diesem Game effektvoll für die Nachwelt einfangen.

Wie bei den meisten Spielen von Sony können wir damit jederzeit eine Reihe von Einstellungen vornehmen, da die Zeit eingefroren wird, solange wir die Szene für das perfekte Erinnerungsfoto bearbeiten. Neben der Positionierung der Kamera dürfen wir auf handelsübliche Filter zurückgreifen, Gesichtsausdrücke und Posen ändern und deshalb auch unsere Rüstung teilweise an- oder ablegen. Und falls euch ein fremder Spieler gerade durch das Bild läuft, blendet ihr den ganz einfach aus.